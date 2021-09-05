Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlama ve tedbirler konuşulacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Eylül 2021 Pazartesi günü kabinesini topluyor. Koronavirüs hastalığı ile mücadele başta olmak üzere bir çok konunun masaya yatırılacağı toplantıda yeni kısıtlama ve tedbirler konuşulacak mı?

Milli Eğitim Bakanı bilgilendirme yapacak

Kabine Toplantısı'dan ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze başlayan eğitim öğretim yılında alınan tedbirler hakkında bakanlara ve Erdoğan'a bilgilendirme yapması bekleniyor. Ayrıca üniversitelerde yapılacak olan yüz yüze eğitimin aksamaması için değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanı aşılama süreciyle ilgili olarak sunum yapacak

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da hastalık ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve en etkili yol olan aşılama çalışmalarında alınan yola ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Tüm bunların yanından öte yandan koronavirüse karşı yeni tedbirlerin masada olacağı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre;.Eylül ayında hareketlenmenin başlamasıyla birlikte koronavirüs pandemi kuralları yeniden şekillecek.

İşte masaya gelmesi beklenen bazı önerileri ;

*Aşısız yada eksik aşılı olan kişilerin AVM'lere PCR testi ile girmesi

* Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması

* Şimdilik ücretsiz yapılan PCR testlerinin zaman içinde paralıya çevrilmesi gibi bir dizi önlemlerin masaya gelmesi bekleniyor.

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