Kabine toplantısı başladı: Emekliler için ek zam toplantının gündeminde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 1,5 ay sonra tekrar bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği toplantı, Beştepe'de gerçekleşti.

Hükümetten ek zam bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri heyecanla bekliyor. En düşük emekli maaşını da kapsayan düzenleme için ilgili bakanlıklar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yönetiminde çalışma yürütüyor. Bu çalışma Kabine toplantısında ele alınacak.

Düzenleme yakın zamanda Meclis'e gönderilecek. Düzenlemenin son halinin belirlenmesi için çalışılıyor.

Kabine toplantısında enflasyon ve fahiş fiyat sorununa karşı alınacak ek tedbirler de masada olacak.

TERÖRLE MÜCADELE KABİNE TOPLANTISINDA KONUŞULACAK

Merkez Bankası'nın piyasaları dengelemek için attığı parasal sıkılaştırma hamlelerinin sonuçları ve rezerv durumu incelenecek.

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı adımlar Kabine toplantısının önemli bir konusu olacak. İstanbul'da yapılan güvenlik zirvesinde alınan kararlar Bakanlar Kurulu'nda da değerlendirilecek. PKK'ya karşı yurt içi ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar gözden geçirilecek. Ayrıca Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes için girişimleri ve Kızıldeniz'deki gerginlik de ele alınacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.