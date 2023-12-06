Kabine Toplantısı için geri sayım başladı: Toplantının gündeminde Gazze, enflasyon ve asgari ücret var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı ile yapılacak Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda Gazze, enflasyon ile mücadele ve asgari ücret konu başlıkları öncelikli olacak.

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı: Toplantının gündeminde Gazze, enflasyon ve asgari ücret var!
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi planlanan kabine toplantısında öncelikli olan konular arasında Gazze'deki son durumun değerlendirmesi yer alıyor. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve bölgeye yapılan yardımlar üzerine odaklanılacak.

Gündem Asgari Ücret ile Enflasyon

Asgari ücret zammında sona doğru yaklaşılırken kabine toplantısının da gündeminde bu konu yerini alacak. 11 Aralık'ta yapılması planlan asgari ücret zammı toplantısı öncesi durum değerlendirmesi yapılacak ve enflasyonla mücadele de toplantının odak noktaları olacak.

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