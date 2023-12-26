Kabine toplantısının gündemi belli oldu: Gündemdeki 5 önemli konu masaya yatırılacak

Başkan Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının gündeminde, asgari ücret, emekli ve memur maaşları, enflasyonla mücadele gibi ekonomik konular olacak. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarına ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı atılacak adımlar da toplantıda görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yılın son Kabine Toplantısı Beştepe'de yapılacak. Asgari ücret görüşmeleri de toplantının gündeminde olacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette henüz bir rakam belirlenmedi. Komisyonun 2. toplantısı sona erdi. 3. toplantı için gözler bakanlıkta. Kabinede, yeni asgari ücretin ekonomiye etkisi, işverene sağlanacak destekler gibi konular ele alınacak.

Yılın son Kabine Toplantısı'nda memur ve emekli maaş artışları da masada olacak. 2'nci 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 35.24, memurlar için yüzde 27.58 oranında bir fark ortaya çıktı. Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 49.45 oranında bir artış yapılacak. Kabinede, enflasyonla mücadele için alınacak önlemler, fahiş fiyat uygulayanlara karşı yapılacak yaptırımlar ve makroekonomik durum da değerlendirilecek.

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki PKK saldırılarına karşı operasyonlarını sürdürüyor. Saldırılarda 12 askerimiz şehit düştü. Bölgedeki terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırılarını önlemek için alınacak yeni önlemler, kabine toplantısında ele alınacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyi, Türkiye için güvenlik sorunu olmaya devam ediyor.

Türkiye, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabilir, kabine toplantısında görüşülecek. Gazze halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması, yaralıların tedavi edilmesi gibi konularda nasıl destek olunabileceği de masada olacak. Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları yaklaşık 3 aydır devam ediyor.

Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımı için son sözü söyleyecek. İsveç'in NATO üyeliği için gerekli protokolün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması gerekiyor. Kabine toplantısında, Meclis'in bu konuda ne zaman karar vereceği de görüşülecek. İsveç, 2022 yılında NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.