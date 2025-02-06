Kabine Üyeleri, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajları Yayınladı

Kabine Üyelerinden Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, tıbbi operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayınladı. Bakanlar, Bahçeli'nin sağlığı için iyi dileklerde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim'den acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." şeklinde ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçeli'ye, geçirdiği operasyon nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, acil şifalar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bahçeli'ye yönelik yaptığı açıklamada, "Yüce Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini sunarak, "Sayın Devlet Bahçeli'ye Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bilge lider Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.