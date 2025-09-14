Kabine Üyelerinden 12 Dev Adam'a Tebrik: A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te Gümüş

Kabine Üyelerinden 12 Dev Adam'a Tebrik

EuroBasket 2025 finalinde ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na kabine üyelerinden kutlama yağdı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Kabine üyeleri tebrik mesajlarını NSosyal hesapları üzerinden paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşıpna, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum. Bu başarı inancın, emeğin, alın terinin ve yürekten oynayan tüm oyuncularımızın eseridir. Bizlere bu büyük heyecanı ve mutluluğu yaşattığınız için teşekkürler 12 Dev Adam." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı gönülden kutluyorum. Gösterdiğiniz azim ve kararlılık bizim için şampiyonluğa eşdeğer. Yüreğinizle ortaya koyduğunuz bu muhteşem mücadele ve bizlere yaşattığınız büyük gurur için teşekkür ederiz. Ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz. Gururumuzsunuz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaşımında, "Son ana kadar mücadele eden, vazgeçmeyen 12 Dev Adam ile gurur duyuyoruz. FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Avrupa ikinciliğini elde ettik ama siz yüreklerimizi kazandınız. Yaşattığınız gurur için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kısa ve net bir mesajla, "Çok iyi bir takım, çok iyi mücadele. Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. Her şey için teşekkürler." ifadelerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Sizler kalbimizin şampiyonusunuz. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan 12 Dev Adam’ı yürekten kutluyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mesajında, "Gönüllerimizin şampiyonu Avrupa ikincisi oldu. Azminizle, inancınızla, takım ruhunuzla hepimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Teşekkürler 12 Dev Adam. Bu gurur 85 milyonun kalbinde şampiyonluk değerinde. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tebrik mesajında, "Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyayı ülkemize getiren 12 Dev Adam'ı tebrik ediyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Şampiyonsunuz gönüllerimizde. Teşekkürler 12 Dev Adam. Başardıklarınızla, yaşattıklarınızla harikaydınız." paylaşımında bulundu.

Öne çıkan not: Kabine üyelerinin paylaşımları, takımın gösterdiği mücadele ve milli gururun altını çizdi; sosyal medyada tebrik mesajları geniş yankı buldu.