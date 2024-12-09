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Kabine Üyelerinden Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajları

Kabine üyeleri, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:31
Kabine Üyelerinden Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajları

Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlere Vefa

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanların Duygusal Mesajları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dilediğini" belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu acı olay nedeni ile şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Isparta'da eğitim uçuşu esnasında askeri bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Milletimizin başı sağ olsun. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine, Kahraman ordumuza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun." şeklinde duygularını paylaştı.

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