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Kabine Üyelerinden İsrail Güçlerine Tepki

Türk kabinesi, İsrail'in TRT ekibine yaptığı saldırıyı kınadı; bakanlar önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:23
Kabine Üyelerinden İsrail Güçlerine Tepki

Kabine Üyelerinden İsrail Güçlerine Sert Tepki

Türk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının işgalci İsrail’in hukuk tanımayan tutumunu bir kez daha gözler önüne çıkardığını belirterek, "TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırı, hukuk tanımayan işgalci İsrail’in pervasızlığını göstermektedir," ifadelerini kullandı.

Geçmiş Olsun Dilekleri ve İnsani Yüzleşme Çağrısı

Göktaş, Gazze’de katliamın boyutlarını anlatmak için büyük bir özveriyle çalışan TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya paylaşımında, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki TRT ekiplerine yönelik silahlı saldırıyı kınadı ve yaralanan Berhum’a acil şifalar dileyerek, "TRT, İsrail'in Gazze’de işlediği insanlık ve savaş suçlarını tüm dünyaya duyurma görevini üstlenmektedir. Gazetecilere sistematik saldırılar ne olursa olsun gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyemeyecektir," dedi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail’in saldırısını lanetleyerek, uluslararası topluma bu vahşete karşı harekete geçme çağrısında bulundu ve Berhum'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, "Haydut devlet İsrail, vahşet saçmaya devam ediyor. Gazze'de meydana gelen soykırımı tüm dünyaya anlatan gazetecileri hedef alıyor," diyerek, bu saldırıyı kınadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, bu kalleşçe saldırıyı en sert şekilde kınayarak, yaralanan Sami Berhum’a acil şifalar diledi ve TRT camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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