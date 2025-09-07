Kabineden Tebrik: Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dünya İkincisi

Kabineden tebrik: Filenin Sultanları dünya ikinciliğini elde etti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakanlar, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarda sporcuların azim ve mücadelesini överek başarıyı kutladı.

Kabine üyelerinin tebrik mesajları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Emeğinize ve yüreğinize sağlık Filenin Sultanları. 2025 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, gösterdikleri azim ve verdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Ülkemize yaşattığınız gurur, heyecan ve mutluluk için sonsuz teşekkürler.'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 'Sizler bizim gönüllerimizin şampiyonusunuz Filenin Sultanları. Finale ilk kez çıkarak tarih yazdınız, sahada bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğinizden şüphemiz yok. Gururumuzsunuz, iyi ki varsınız.'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya karşısında büyük bir mücadele ortaya koyarak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Tarihimizde ilk kez final oynayarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyor, emekleri ve mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Bu başarı, gelecekte nice şampiyonlukların habercisidir. Yolunuz açık olsun.'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Teşekkürler Filenin Sultanları. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyayı ülkemize getiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum.'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'Tek yürek olduk, sizinle gurur duyduk. Dünya ikinciliğini ülkemize kazandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Mücadele azminiz için teşekkürler.'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Başardıklarınızla tarih yazdınız. Adınızı tarihe yazdırdınız. Sizinle gurur duyuyoruz.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Sizlerle Gurur Duyuyoruz 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Filenin Sultanları'nı gösterdikleri muhteşem mücadele için yürekten tebrik ediyorum.'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'Teşekkürler Filenin Sultanları Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez finale çıkarak ikinci olan, sergilediği mücadeleyle göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Daha nice başarılar diliyorum.'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Filenin Sultanları ile gurur duyduk. 'Dünya Şampiyonası finalinde İstiklal Marşımızı okuttunuz. Bu heyecanı milletimize yaşattınız.'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attığını vurgulayarak, takımı canı gönülden tebrik etti. 'Gösterdiğiniz azim ve başarı, sadece sahada değil, milyonların kalbinde de unutulmaz bir iz bıraktı. Teşekkürler Filenin Sultanları.'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez ulaşılan final ve elde edilen dünya ikinciliğinin, azmin ve takım ruhunun tarihi bir nişanesi olduğuna işaret ederek, 'Ay-yıldızlı formayı onurla taşıyan sporcularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Milletimize yaşattığınız sevinç için her birinize teşekkür ediyorum, yeni hedef artık daha yükseği.'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 'Tarihimizde ilk kez final oynadığımız Dünya Şampiyonası'nda ikinciyiz. Mücadeleniz, azminiz ve yaşattıklarınız için teşekkürler Filenin Sultanları.'