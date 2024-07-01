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Kabotaj Bayramı kutlandı donanma gemileri ve tekneler Boğaz'da buluştu!

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenleri, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bağımsızlığını simgeleyen Kabotaj Kanunu'nun 98. yıl dönümüne ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 16:04
Kabotaj Bayramı kutlandı donanma gemileri ve tekneler Boğaz'da buluştu!

İstanbul Valiliği ile İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen donanma gemileri ve çeşitli tekneler, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, Türk bayrağı eşliğinde yapılan su fışkırtma gösterisi ve Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret eden katılımcıların denize çelenk bırakmasıyla şehitler de anıldı.

kabotaj bayramı

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizlerdeki gücünün ve bağımsızlığının sembolü olan Kabotaj Kanunu'nun önemine vurgu yaptı. Gül, "Mavi Vatan" vizyonuyla Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemeler ve ordusunun güçlenmesiyle birlikte dünya genelinde stratejik bir ticaret aktörü haline geldiğini belirtti.

TEKNELER BOĞAZ'DA BULUŞTU

İstanbul Valiliği ile İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen donanma gemileri ve çeşitli tekneler, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, Türk bayrağı eşliğinde yapılan su fışkırtma gösterisi ve Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret eden katılımcıların denize çelenk bırakmasıyla şehitler de anıldı.

kabotaj bayramı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI: "DENİZ TİCARETİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise Kabotaj Kanunu'nun Türk deniz ticaretine sağladığı bağımsızlık ve denizlerdeki hakimiyetin önemine değindi. Ünüvar, Türkiye'nin liman tesislerinin sayısının artması ve elleçlenen yük miktarının artışıyla birlikte dünya deniz ticaretindeki payının da arttığını vurguladı.

KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANI: "MAVİ VATAN İÇİN GÜÇLÜ DONANMA"

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar ise Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak güvenlik ve ekonomi açısından denizlere bağımlılığının altını çizdi. Oktar, Türkiye'nin deniz güvenliği ve ekonomisi için güçlü bir donanmanın önemine vurgu yaparak, Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilikle ilgili büyük milli hedeflerini hatırlattı.

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