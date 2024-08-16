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Kaçak Eşya Operasyonları: 2.3 Milyar Lira Değerinde Ele Geçirme

Ticaret Bakanlığı, ihbar hatları aracılığıyla 6 ayda 2.3 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:05
Kaçak Eşya Operasyonları: 2.3 Milyar Lira Değerinde Ele Geçirme

Kaçakçılığa Karşı Güçlü Önlemler

Ticaret Bakanlığı, farklı iletişim kanallarıyla gelen ihbarlara dayalı gerçekleştirdiği operasyonlarla, son 6 ayda 2.3 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi.

İhbar Kanalları Aktif Kullanılıyor

Mertkan Oruç tarafından aktarılan bilgilere göre, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı, vatandaşlar tarafından sağlanan ihbarlarla önemli bir rol oynuyor. Bakanlık, www.ticaret.gov.tr internet sitesi üzerinden de ihbarları kabul ediyor.

İhbar Hattı 7/24 Hizmette

İhbar hattı, haftanın her günü 24 saat boyunca faaliyette bulunuyor. Alınan her ihbar, en kısa süre içerisinde ilgili birimlere iletiliyor. Kaçakçılık faaliyetlerine dair elde edilen ihbarlar, uluslararası iş birlikleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

İhbarların Değeri

2023 yılının ocak-haziran döneminde, 2.274.000.000 lira değerinde kaçak eşyanın ele geçirilmesi sağlandı. Aynı zamanda, ihbarlar sayesinde yaklaşık 2.5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Geçen Yılın Verileri

Geçtiğimiz yıl, Alo 136 hattına 10.187 çağrı yapıldı ve bunların 889'u ihbar niteliğindeydi. İhbarların 834'ü sonuçlandı ve 193 yakalama gerçekleşti. El konulan eşyaların toplam değeri ise 49.489.205 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, 2022'de 2.169 e-posta ihbarı, 532 CİMER başvurusu ve diğer kanallardan toplam 3.144 başvuru alındı. Ele geçirilen eşyanın değeri ise 92 milyon lira olarak kaydedildi.

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