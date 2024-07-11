Kaçak trafolar yaygınlaşıyor! 2 bin 404 kayıt dışı tespit...

Tarımsal sulama sezonunda kaçak elektrik kullanımını önlemek için yoğun çaba sarf eden Dicle Elektrik, teknoloji destekli operasyonlarla kaçak trafolara karşı mücadelesini sürdürüyor.

KAÇAK TRAFOLARIN TESPİTİ VE SAVCILIK KARARI BEKLENİYOR

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, bu yıl içerisinde toplam 2 bin 404 adet kayıt dışı trafo tespit ettiklerini açıkladı. Bu trafoların 1.790'u Şanlıurfa'da, 500'ü Mardin'de, 68'i Diyarbakır'da, 26'sı Batman'da, 19'u Şırnak'ta ve biri de Siirt'te bulunuyor. Ancak bu trafolara el konulabilmesi için savcılık kararı gerekiyor.

ŞANLIURFA'DA YOĞUNLAŞAN KAÇAK TRAFOLAR

Dicle Elektrik'in verilerine göre, tespit edilen kayıt dışı trafoların büyük çoğunluğu Şanlıurfa'da bulunuyor. Bu durum, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla tarımsal sulamada yoğun bir şekilde kaçak elektrik kullanıldığını gösteriyor. Özellikle kuyu sulaması için kullanılan trafoların çoğu, elektrik hattının altına inşa edilen betonarme kulübelerde gizlenmeye çalışılmış.

EKONOMİYE CİDDİ ZARARLAR

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kayıt dışı elektrik kullanımının yıllık olarak ülke ekonomisine 10 milyar TL'nin üzerinde zarar verdiğini belirtti. Bu durumun hem ekonomik açıdan büyük bir kayıp olduğunu hem de enerji kaynaklarının verimli kullanımını engellediğini vurguladı.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Yaşar Arvas, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı hukuki adımların atılacağını ifade etti. Dicle Elektrik, teknolojik yöntemler ve hukuki süreçlerle kaçak trafolara karşı etkin bir şekilde mücadele ediyor.