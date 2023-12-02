Kaçak Yapılara Geçit Yok: Üsküdar'da Kaçak Yapı Yıkıldı

İstanbul Belediyesi'nden ruhsatsız yapılara geçit yok. Dün gece Üsküdar'da bulunan kaçak kafe belediye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yıkıldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu X paylaşım platformu üzerinden yaptığı paylaşımla ekiplerin kaçak yapıyı yıktığı anları paylaştı.

Üsküdar'da kaçak yapıya izin yok sözlerine yer verdiği paylaşımda İmamoğlu düzensiz yapılaşmaya karşı çalışmaların devam ettiğini belirtti. Açıklamalarından "Salacak Sahilde, tarihi Şemsi Paşa Cami’nin çevresini işgallerden arındırıp meydan ve yeşil alan olarak kullanıma açmak için çalışmalarımız sürüyor. Hukuki süreç sonucunda bu sabah ekiplerimiz bir kaçak kafenin daha yıkımını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.



