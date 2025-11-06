Kacır'tan Hakkari Üniversitesi'ne 'Milli Teknoloji Atölyesi' Müjdesi

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Hakkari Üniversitesi'ne 2026 başında kurulacak 'Milli Teknoloji Atölyesi' müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:11
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hakkari Üniversitesi bünyesinde 'Milli Teknoloji Atölyesi' kurulacağını müjdeledi.

Müjdeli açıklama ve tarih

'Hakkari’nin 5 bin öğrencinin bulunduğu güzel bir üniversitesi var. Milyonlarca gencimizle bir araya geldik, onların hayallerine ortak olduk. Üniversitelerde bilgi teknolojileri atölyeleri yapım sürecini başlattık. Ben ilgili arkadaşlarıma talimat veriyorum; Hakkari Üniversitesine Milli Teknoloji Atölyesi kurma müjdesini veriyorum. 2026 yılının başında hemen kuracağız'

Vizyon ve amaç

Kacır, Hakkari’de gençlerin teknolojiyle buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında yenilikçi eğitim ve üretim altyapılarını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

