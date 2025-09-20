Kacır ve Karagöz TEKNOFEST'te AA Grafik Standını Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AA Genel Müdürü Karagöz "Alan"ı gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AA Genel Müdürü Karagöz, TEKNOFEST kapsamında "Alan"ı ziyaret ederek Anadolu Ajansı grafik standını gezdi.

Ziyaret sırasında iki isim, standın çalışmaları ve sunulan görsel içerikleri yerinde inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Havacılık, savunma sanayisi, uzay son dönemde Türkiye'nin atak yaptığı alanlar. Eminim bu..."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2) ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ortada), Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen etkinlik noktası "Alan"ı ziyaret ederek AA grafik standında incelemelerde bulundu.