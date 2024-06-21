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Kaçışın bedeli ödenecek: Cihantimur'un tutukluluk haline devam kararı alındı

Kemerburgaz’daki kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan ve olay sonrası annesi Eylem Tok’la yurtdışına kaçan ABD vatandaşı Timur Cihantimur'un tahliye edilme ihtimali, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Boston’da yakalanmasının ardından dün 2. kez hâkim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 09:37
Kaçışın bedeli ödenecek: Cihantimur'un tutukluluk haline devam kararı alındı

Mart ayında İstanbul Kemerburgaz’da ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan Timur Cihantimur (17), olayın hemen ardından annesi Eylem Tok (50) ile yurt dışına kaçmıştı. Cihantimur, dün ABD’de ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Boston'da Türkiye saati ile 22.30'da başlayan duruşmada, Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin karar görüşüldü ve yargıç, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

ISLAHEVİNDE KÖTÜ MUAMELE SAVUNMASI

Boston’daki John Joseph Moakley Adalet Sarayı’nda salı günü gerçekleşen ilk duruşmada, Timur Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin kaldığı ıslahevinde kötü muamele gördüğünü iddia etti. Avukatlar, Cihantimur’un tuvalet temizlemeye, bulaşık yıkamaya zorlandığını ve darp edildiğini öne sürerek tahliye talebinde bulundu.eylem tok timur cihantimur

ISLAHEVİ KOŞULLARI UYGUN

Dün gerçekleşen duruşmada ABD'yi temsil eden Kristin Kearney, Timur Cihantimur’un avukatlarının tahliye talebine itiraz etti. Kearney, "Cihantimur’un avukatları serbest bırakılırsa kaçmayacağını söylüyorlar, ancak annesiyle birlikte olaydan sadece birkaç saat sonra kaçmaya çalıştılar ve kaçtılar. Nakit parayla Kahire’ye son dakika bileti aldılar. Kaçma riskleri hâlâ mevcut. Avukatlar kötü şartlarda kaldığını iddia ediyor ancak kaldığı tesis gayet uygun. Spor salonu, psikolojik destek birimi ve görüntülü konuşma hakkı gibi imkanları var. Bu konuda sizlere bilgi getirdim," ifadelerini kullandı.eylem tok

TÜRKİYE'YE GERİ GÖNDERİLECEK Mİ?

Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un yargılandığı davada kararını yakında açıklayacak olan ABD'li yargıcın değerlendirmesi bekleniyor Uzmanlara göre anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilebilir ancak Cihantimur’un ABD vatandaşı olması dolayısıyla ve Türkiye’de davaya dair iddianamenin henüz açıklanmamasından ötürü ABD’de yargılanabileceğini belirtiyor. Cihantimur'un ABD'de yargılanması durumunda Türkiye'de alacağı cezanın 4-5 katı kadar ağır bir ceza alabileceği belirtiliyor. Çünkü ABD'de trafik kazalarında olay yerinden kaçmak büyük bir suç olarak değerlendiriliyor. Yargılama sürecinin ABD'de devam etmesi halinde Türkiye Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Aci'nin ailesine ve yaralılara hukuki destek sağlamaya devam etmesi bekleniyor.

EYLEM TOK İÇİN KARAR 27 HAZİRAN'DA

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin ardından oğlunu saklaması nedeniyle, 'anne olması itibarıyla' ceza almasa bile kaza yerindeki yaralıların cep telefonlarına el koyması açık bir suç olarak değerlendiriliyor ve bu sebeple cezaevine gönderilebileceği düşünülüyor. Tok'un davası 27 Haziran'da görülecek ve kararın o gün açıklanması bekleniyor.

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