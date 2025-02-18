KAÇUV, Psikososyal Destek Merkezi ile Kanserli Çocuklara Umut Sunuyor

KAÇUV'un Psikososyal Destek Merkezi Törenle Açıldı

Kanser tanısı almış çocuklar ile ailelerine yönelik psikososyal destek sağlamak amacıyla "Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi" Şişli'de düzenlenen törenle açıldı. Açılışa KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer, Genel Müdür Alican Yurtsever ve davetliler katıldı.

25 Yıldır Çocuklara Destek Sağlıyor

Törende konuşan Prof. Dr. Yıldız, vakfın 25'inci yaşını kutladığını ifade ederek, "Çocuklarda tedavinin sürekliliğini sağlamak, kanserle mücadelede önemli olan psikososyal hizmetleri sunmak ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı oluşturmak amacıyla çalışıyoruz." dedi.

Mikro Destek Hizmetleri ve Etkinlikler

Prof. Dr. Yıldız, KAÇUV'un Aile Evleri ile kanser tanısı alan çocuklar ve ailelerine konaklama imkanı sağladığını belirtti. Ayrıca, salgın döneminde hastaların psikolojik desteğe olan ihtiyacının arttığını vurguladı. Şu ana kadar psikologların 7 bin 700 vakaya ulaştığını ve bunun yaklaşık 3 bin 500'ünün hasta olduğunu aktaran Yıldız, "Bu merkezin amacı burada çocuklara atölyeler yapmak ve eğitim vermek. Kanser konusunda farkındalığı artırmak için bilimsel videolar ile çocukları eğitmeyi planlıyoruz." diye ekledi.

Çocukların ve Ailelerin İhtiyacına Göre Terapi Planı

KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever, ailelerin telefon, e-posta veya yönlendirme yoluyla merkeze ulaşarak randevu talep edebileceğini açıkladı. Merkezde, psikologlar çocuğun ve ailenin ihtiyacına göre bir terapi planı oluşturacak. Bu plan çerçevesinde belirlenen ihtiyaçlara göre düzenli olarak bireysel ve grup seansları yapılacak.

Disiplinler Arası Destek İçin Tek Çatı

KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi, kanser tanısı almış çocuklar ve ailelerine yönelik disiplinler arası destek sunmayı hedefliyor. Merkezde psikologların yanı sıra sosyal hizmet uzmanları da görev alacak. Uygulanacak faaliyetler sayesinde çocukların hastalıkla başa çıkma yetileri kazanmalarına ve ailelere tedavi sürecinde destek olunması amaçlanıyor.

Kanser tanısı almış çocuklar ile ailelerine yönelik psikososyal destek sunmak amacıyla "Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi" törenle açıldı. Şişli'deki merkezin açılışına KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız (sağda) ve KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer de (solda) katıldı.

Kanser tanısı almış çocuklar ile ailelerine yönelik psikososyal destek sunmak amacıyla "Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi" törenle açıldı. Şişli'deki merkezin açılışına KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız (sağda) ve KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer de (solda) katıldı.