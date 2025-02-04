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KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Malatya'daki Kadın Destek Merkezi'ni Ziyaret Etti

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Malatya'daki Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret ederek depremzede kadınlara destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:15
KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Malatya'daki Kadın Destek Merkezi'ni Ziyaret Etti

KADIN DESTEK MERKEZİ ZİYARETİ

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, vakfın Malatya’da hizmete açtığı Kadın Destek Merkezi’ni ziyaret etti. Bu merkez, depremden etkilenen kadınlara sosyal ve psikolojik destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İlk Merkez 2022'de Açıldı

Gümrükçüoğlu, merkezde depremzedelerle bir araya gelerek, kadınlara yönelik ilk Kadın Destek Merkezinin 2022 yılında İstanbul’da açıldığını belirtti. "Din, dil ve ırk gözetmeksizin kadınlara sosyal anlamda destek sağlıyoruz" ifadesinde bulundu.

Eğitim ve Psikolojik Destek

Kadınların eğitim ihtiyaçlarına da değinen Gümrükçüoğlu, "Okulunu bitirmek isteyenlere ve okuma yazması olmayanlara eğitim desteği veriyoruz," dedi. Merkezlerin eğitim programlarıyla birlikte, deprem bölgesindeki kadınlara yönelik toplamda 10.288 kadına ulaşıldığını ve 3.800 saat eğitim verildiğini ifade etti.

Geleceğe Umutla Bakıyorlar

Gümrükçüoğlu, deprem felaketi sonrası Kadın Destek Merkezlerinin sağladığı psikolojik destekle 1.172 kadının doğrudan yardım aldığını vurguladı. "İş hayatına dönüş yapabilen 50’den fazla kadın oldu; bu sayılar bize umut veriyor," dedi.

Tüm İllere Yayılmayı Hedefliyoruz

Gümrükçüoğlu, Kadın Destek Merkezlerine kabulde herhangi bir ön şart bulunmadığını ve kadınların destek sürecinin kendilerini iyi hissettikleri noktaya kadar devam edeceğini belirtti. "Gönül ister ki bu merkezleri 81 ilin hepsine açalım; her ilin buna ihtiyacı var," diyerek, kadın destek sisteminin yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Aynı Yardım Faaliyetleri

Gümrükçüoğlu, deprem bölgesine bugüne kadar yaklaşık 12 milyon lira civarında ayni yardım yaptıklarını da sözlerine ekledi. Depremzede kadınlar, KADEM ile tanışma hikayelerini paylaşarak desteklerin kendilerini iyileştirdiğini anlattı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu (sağda)...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu (sağda), vakfın Malatya'daki konteyner kentte hizmete açtığı Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu (sağda)...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu (sağda), vakfın Malatya'daki konteyner kentte hizmete açtığı Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

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