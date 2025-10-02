KADEM'den 'Küresel Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

Vakfın paylaşımında uluslararası hukuka vurgu yapıldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak tüm dünyayı tepki göstermeye çağırdı.

Vakfın, NSosyal hesabından yapılan "Küresel Sumud Filosu için Acil Çağrı" başlıklı paylaşımda, "Uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayan İsrail saldırısına karşı, tüm dünyayı sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Filoda yer alan Yönetim Kurulu Üyemiz Sena Polat ve Genel Müdür Yardımcımız Semanur Sönmez Yaman ile Gazze'ye insani yardım koridoru açmak için yola çıkan kahramanlara bugün desteğimizi daha güçlü göstermeliyiz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Sumud'un yanındayız."

Paylaşımda Sena Polat ve Semanur Sönmez Yaman'ın adı özellikle vurgulanırken, Gazze'ye insani yardım çabalarına destek çağrısı yinelendi.