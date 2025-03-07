KADEM, Dünya Kadınlar Günü İçin Önemli Etkinlikler Düzenliyor

KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleriyle Kadın Haklarını Savunuyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletler'de (BM) önemli etkinliklerle karşımıza çıkıyor. Vakıf, kadının onuruyla yaşayacağı güvenli bir toplumun ve adaletli bir geleceğin inşa edilmesi için global ölçekte faaliyet göstermeye devam ediyor.

BM Kadının Statüsü Komisyonu ile Yapılan İş Birliği

KADEM, bu yıl BM Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri çerçevesinde New York'ta kadın hakları, emek, dayanışma ve teknoloji konularına dair önemli tartışmalara imza atacak. Komisyon kapsamındaki faaliyetlerde, Filistin meselesine de özel bir yer ayıran vakıf, dünya genelindeki kadınların sorunlarına dikkat çekerek, çözüm üretilmesi adına gündem oluşturmayı hedefliyor.

Öne Çıkan Etkinlikler

New York'ta 13 Mart’ta gerçekleşecek ilk etkinlik, “Birlikte Güçlenelim, Birlikte Büyüyelim-III” adı altında, Women 20 (W20) etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek. KADEM'in ev sahipliğinde düzenlenecek iftar davetinde, kadın liderler, politika yapıcılar ve W20 delegeleri bir araya gelerek, uluslararası kazanımları değerlendirip geleceğe yönelik stratejiler geliştirecekler.

Pano ve Video Projeleri ile Kadın Emeğine Dikkat

Vakıf, BM Komisyonu'nda “Kadın İş Gücü ve Emeğini Anlamak”, “Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat - II” ve “Yapay Zeka ve Kadın: Zorluklar ve Fırsatlar” panellerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca, kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan video, vakfın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alacak.

KADEM'in Kararlılığı ve Hedefleri

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadın haklarını savunmanın yerel değil, küresel bir mücadele olduğuna vurgu yaparak, kadın emeği ve haklarının korunması için yürütmeleri gereken çalışmaların önemine dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, “Biz 2018'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bildirisi'ni, 2021'de ise Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi'ni yayımlayarak, kadın haklarını savunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu ayrıca, “Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla şu ana kadar 6 bine yakın kadına ulaştık. Kadın hakları konusunda farkındalık yaratmanın ötesinde, şiddet ve taciz davalarını takip ederek, uluslararası hukukun işlemesinin önemiyle ilgili çalışmalar yürütmekteyiz.” dedi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletler'de (BM) bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Açıklamada, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun görüşlerine yer verildi.