KADEM Gazze İçin Sıcak Yemek Dağıtımına Başlıyor

KADEM’in Gazze'ye Yardım Kampanyası

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye 1 milyondan fazla sıcak yemek göndereceğini duyurdu. Bu destek, bölgedeki insani krizle mücadele eden halka ulaştırılacak.

Gazze’de Yardıma İhtiyaç Var

Yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiği, özellikle İsrail'in saldırıları sonucu 50 binden fazla çocuğun beslenme yetersizliği yaşadığı belirtiliyor. Türk Kızılay, Deyr Belah'da aşevi faaliyetlerine devam ederek, bölgede günlük 15 bin kişiye yemek ulaştırmayı hedefliyor. "Gazze'ye Kardeş Payı" Kampanyası

KADEM, "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası ile yapılan bağışları kullanarak yemeğin yanı sıra gıda ve hijyen malzemeleri göndermeyi de planlıyor. İstanbul ve Türkiye’nin 55 şehrinde açılan hayır çarşılarından toplanan gelirlerle yardım gönderileceği belirtildi.

KADEM Yönetim Kurulu'ndan Açıklamalar

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kampanya hakkında, "Filistin halkına bir nebze olsun destek olabilmeyi amaçlıyoruz. Bu yardımlar, umudun daha da yayılmasına vesile olacaktır," ifadelerinde bulundu.

Kızılay'ın Rolü ve İşbirliği

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’deki insani yardımları artırmak için birlikte çalıştıklarını belirterek, "KADEM ile yaptığımız işbirliği, Gazze halkına yalnız olmadıklarını hissettirmek adına anlamlı bir adımdır," dedi. Ayrıca, Yılmaz, KADEM’in yürüttüğü kampanyaya destek veren tüm kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

Bu işbirliği, Gazze’ye gönderilecek yardımların hem miktarını hem de ulaşımını hızlandırarak, bölgedeki yaşamı sürdüren insanlara umut olmaktadır.