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KADEM'in İnovasyonda Kadın Programı 8. Girişimcilik Kampı Ödülleri Sahiplerini Buldu

KADEM, kadın girişimciliğini destekleyen ödül törenini gerçekleştirdi. İstanbul'da yapılan etkinlikte, kadınların başarıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:22
KADEM'in İnovasyonda Kadın Programı 8. Girişimcilik Kampı Ödülleri Sahiplerini Buldu

KADEM İnovasyonda Kadın Programı Ödül Töreni Gerçekleşti

KADIN ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) düzenlediği "İnovasyonda Kadın Programı 8. Girişimcilik Kampı Ödülleri" etkinliği İstanbul'da gerçekleşti. Tören, kadın girişimciliği ve haklarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan tanıtım filmleriyle başladı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM'in Türkiye'deki kadın girişimci ekosistemine büyük katkı sağladığını belirtti. Bayraktar, "İnovasyonda Kadın Programı, sürdürülebilir büyüme için kadınların inovasyon süreçlerine dahil edilmesini hedefliyor. Bu program, sosyal sorumluluğun ötesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu için hayati bir işlev görüyor." dedi.

İnovasyon ve Güçlenme Mesajları

Bayraktar, bugüne kadar 2,700'den fazla kadının programa başvurduğunu ve 42 girişimcinin ödül kazanarak çeşitli alanlarda başarılara imza attığını aktardı. "Hedefimiz, kadın girişimcileri desteklemeye devam etmek ve onların iş dünyasında daha güçlü bir varlık göstermelerini sağlamaktır," diye vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise kadınların güçlenmesinin aile ve toplum yapısını olumlu etkilediğinin altını çizdi. Gül, "Kadınlar, iradeleri ve girişimcilik cesaretleriyle hak ettikleri yerde olacaklardır. Kadın güçlenirse aile güçlenir, bu da devlete yansır," dedi.

Birincilik Ödülü ve Kazanan Projeler

Bu yıl ödül alan projeler arasında ilk sırayı AYTAR Giyilebilir Karşı Tedbir Sistemi projesi ile Melike Bağcı aldı. Bağcı'nın geliştirdiği teknoloji, drone saldırılarını tespit etmeye yönelik önemli bir adım."Için 1 milyon TL'lik ödül verilecektir," diye belirtti Bayraktar.

Bunun yanı sıra, kuluçka ve ön kuluçka kategorilerinde çeşitli projeler ödüllendirildi. İlk üç proje arasında yer alanlardan birincilik ödülü Helios Bilim ve Teknoloji projesi ile Gizem Uysal'a gitti. Uysal, tarım teknolojileriyle çevre dostu uygulamalar geliştirdiğini açıkladı.

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