KADEM Kadın Destek Merkezleri'nden Faydalanan Kadın Sayısı 10 Bini Aştı

KADEM'in Kadın Destek Merkezlerine Yoğun İlgi

KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki kadın destek merkezlerinden 10 bin 288 kadının faydalandığını duyurdu. Bayraktar, bu rakamın vakfın verdiği hizmetlerin ne denli önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'taki Ziyaret ve Memnuniyet

Bayraktar, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte faaliyet gösteren KADEM Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve depremzede kadınların yaşadığı zorlukları yerinde gördüğünü ifade etti. "Bu durum, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu hizmetleri sürdürmek konusunda kararlıyız," dedi.

Kaydedilen Başarılar ve İstatistikler

KADEM, Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla 389 meslek edindirme eğitimi gerçekleştirirken, 1172 kadının psikolojik destek aldığını kaydetti. Bayraktar, bu hizmetlerin sonrasında 54 kadının kendi işini kurduğunu veya işe başladığını da belirtti. Kahramanmaraş’a özel olarak yapılan çalışmalarda 201 kadına sosyal hizmet görüşmesi yapıldığı bilgisini verdi.

Merkezlerin hizmet verdiği kadınlardan %83'ü, aldıkları destekten memnun olduklarını, %81'i aile içi iletişimlerinin iyileştiğini belirtti. Kadınların %87'si, şiddet durumunda başvurabilecekleri yerleri bildiklerini ifade etti.

55 İl'de Yayılım ve Gelecek Hedefleri

Bayraktar, KADEM'in 55 ilde faaliyet gösterdiğini ve her şehirde bu dayanışma ruhunu güçlendirmeyi planladıklarını belirterek, "Kadın Destek Merkezleri'nin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını istiyorlar," dedi. Bu geri dönüş, vakfın çalışmaları için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte faaliyetlerini sürdüren KADEM Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte faaliyetlerini sürdüren KADEM Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.