Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Kademeli Emeklilikte Son Dakika Bekleyiş

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın odağındaki bir diğer talep kademeli emeklilik. Vatandaşlar her gün 'Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı?' sorusunun yanıtını arıyor ve yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu talebin temelinde, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi isteği var. Ancak, 8 Kasım 2025 Cuma tarihi itibarıyla hükümet kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yok.

Yeni Gelişme Var mı?

Özellikle EYT'den kıl payı yararlanamayan veya farklı prim günlerine sahip vatandaşlar, internet üzerinde 'kademeli emeklilik yeni gelişme mevcut mu?' aramasını gün gün yineliyor. Meclis gündemine gelecek olası bir düzenleme, 2000-2008 arası sigorta girişi olan milyonlarca çalışanın emeklilik yolunu etkileyebilir.

Uzmanlardan Değerlendirme

Dünya yazarı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik sürecinin siyasetle yakından ilişkili olabileceğini vurguluyor. Erdursun'un analizine göre, düzenlemenin hayata geçirilmesi parti oy dinamikleri ile bağlantılı olabilir; mevcut AK Parti iktidarının olası bir oy kaybı yaşaması durumunda bu toplumsal talebe yanıt verilme ihtimali değerlendiriliyor.

Kademeli Emeklilik Ne Demek?

Kademeli emeklilik, sosyal güvenlik sisteminde emeklilik yaşı ve prim gün şartlarının, sigortalının ilk işe giriş tarihine göre aşamalı ve basamaklı olarak belirlenmesini ifade eden bir geçiş modelidir. Amaç, emeklilik koşullarındaki keskin değişiklikleri yumuşatmak ve mağduriyetleri azaltmaktır.

Bu model özellikle 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için talep ediliyor; sistem, sigorta başlangıç yılı ilerledikçe emeklilik koşullarını makul aralıklarla yükseltmeyi hedefliyor.

Şu an için siyasi kulislerde ve hükümet cephesinde kademeli emeklilik için somut bir 'yeşil ışık' görünmüyor. Vatandaşlar ve politika gözlemcileri, olası bir düzenleme haberini takip etmeye devam ediyor.