Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kademeli Emeklilik Bekleyişi Sürüyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından çalışma hayatının en sıcak gündem maddelerinden biri haline gelen kademeli emeklilik için bekleyiş devam ediyor. Prim gününü ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen EYT'yi kıl payı kaçıran milyonlarca vatandaş, "Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Siyasi ve Bütçesel Boyutlar

Hükümet cephesinden henüz bir açıklama veya somut bir gelişme gelmiş değil. Konuyla ilgili beklentiler, ekonomi ve bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. EYT düzenlemesinin bütçeye getirdiği yükün ardından, yeni bir emeklilik reformunun zamanlaması hem teknik hem de siyasi tartışmaların odağında bulunuyor.

Kimin Beklemesi Gerekiyor?

1999 sonrası sigortalı olup prim ve yıl şartını büyük ölçüde tamamlayan ve emeklilik için 10 ila 17 yıl arasında beklemek zorunda kalan milyonlarca çalışanın, daha adil bir geçiş sistemi talep ettiği belirtiliyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrılarını sürdürüyor.

Son Durum: Net Bir İşaret Yok

Mevcut tablo, uzmanların ve vatandaşların en çok sorduğu "Kademeli emeklilik son durum nedir?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Resmi kanallardan ne olumlu ne de olumsuz net bir yeşil ışık gelmiş değil; beklenti ve belirsizlik eş zamanlı yükseliyor.

Meclis ve 2026 Beklentisi

Vatandaşlar meclis takvimini ve yapılacak kabine toplantıları sonrası açıklamaları yakından takip ediyor. Konunun Meclis gündemine taşınması ve teknik düzenlemelerin tamamlanması gerektiği belirtilirken, bazı uzmanlar zamanlamanın siyasi konjonktüre bağlı olabileceğine dikkat çekiyor. 2025 için somut adım atılmamış olması, gözleri otomatik olarak 2026 ve sonrasına çevirdi.

Not: Haber, mevcut resmi açıklamalar doğrultusunda hazırlanmıştır; konu ile ilgili gelişmeler resmi kanallardan takip edilmelidir.