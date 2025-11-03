Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

EYT düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik beklentisi sürüyor; hükümetten henüz açıklama yok, 2025'te adım atılmayınca gözler 2026'ya çevrildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:08
Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kademeli Emeklilik Bekleyişi Sürüyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından çalışma hayatının en sıcak gündem maddelerinden biri haline gelen kademeli emeklilik için bekleyiş devam ediyor. Prim gününü ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen EYT'yi kıl payı kaçıran milyonlarca vatandaş, "Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Siyasi ve Bütçesel Boyutlar

Hükümet cephesinden henüz bir açıklama veya somut bir gelişme gelmiş değil. Konuyla ilgili beklentiler, ekonomi ve bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. EYT düzenlemesinin bütçeye getirdiği yükün ardından, yeni bir emeklilik reformunun zamanlaması hem teknik hem de siyasi tartışmaların odağında bulunuyor.

Kimin Beklemesi Gerekiyor?

1999 sonrası sigortalı olup prim ve yıl şartını büyük ölçüde tamamlayan ve emeklilik için 10 ila 17 yıl arasında beklemek zorunda kalan milyonlarca çalışanın, daha adil bir geçiş sistemi talep ettiği belirtiliyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrılarını sürdürüyor.

Son Durum: Net Bir İşaret Yok

Mevcut tablo, uzmanların ve vatandaşların en çok sorduğu "Kademeli emeklilik son durum nedir?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Resmi kanallardan ne olumlu ne de olumsuz net bir yeşil ışık gelmiş değil; beklenti ve belirsizlik eş zamanlı yükseliyor.

Meclis ve 2026 Beklentisi

Vatandaşlar meclis takvimini ve yapılacak kabine toplantıları sonrası açıklamaları yakından takip ediyor. Konunun Meclis gündemine taşınması ve teknik düzenlemelerin tamamlanması gerektiği belirtilirken, bazı uzmanlar zamanlamanın siyasi konjonktüre bağlı olabileceğine dikkat çekiyor. 2025 için somut adım atılmamış olması, gözleri otomatik olarak 2026 ve sonrasına çevirdi.

Not: Haber, mevcut resmi açıklamalar doğrultusunda hazırlanmıştır; konu ile ilgili gelişmeler resmi kanallardan takip edilmelidir.

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor