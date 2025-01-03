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Kadı Nezrülislam, Bangladeş'in Milli Şairi İlan Edildi

Bangladeş'te geçici hükümet, Kadı Nezrülislam'ı 'milli şair' olarak tanıdı. Nezrülislam, bağımsızlık mücadelesinin sembolü oldu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:08
Kadı Nezrülislam, Bangladeş'in Milli Şairi İlan Edildi

Bangladeş'te geçici hükümet, ülkenin edebiyat sahnesinde önemli bir yere sahip olan kadim şair Kadı Nezrülislam'ı 'milli şair' olarak ilan etti. Başkent Dakka merkezli hükümetin yaptığı açıklamada, Nezrülislam’ın bu unvanı alması, ülkenin kültürel ve edebi geçmişinin önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

İngiliz işgali döneminde bağımsızlık hareketinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Kadı Nezrülislam, Mayıs 1899'da Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Paschim Bardhaman bölgesinde dünyaya geldi. Edebiyatına yaptığı katkılarla tanınan Nezrülislam, 500’ün üzerinde şiire ve 2,500’den fazla besteye imza atmıştır.

Nezrülislam’ın eserleri, dönemin İngiliz yönetimini rahatsız ederek, onun bir süre tutuklu kalmasına yol açtı. Yaratmış olduğu güçlü içeriği ve cesur duruşu sebebiyle 'Bidrohi Kobi' (isyan şairi) unvanı da kendisine verilmiştir.

Kültürel ve Siyasi Önemi Vurgulanıyor

Dakka merkezli Kabi Nazrul Enstitüsü İcra Direktörü Latiful İslam Şibli, Nezrülislam’ın ilham verici bir figür olduğunu belirterek, “İslam göz ardı edildi ve eserleri ihmal edildi” ifadesini kullandı. Bu bağlamda, anayasal olarak tanınmanın sadece Bangladeş'te değil, aynı zamanda Güney Asya'daki ezilen topluluklar açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cihangirnagar Üniversitesi’nden Khorshed Alam ise bu durumu, “Rabindranath Tagore gibi önemli şairlerin arasına katılmak, Bangladeş için önemli bir yolculuk” şeklinde tanımladı. Nezrülislam, ezilen halkların hakları için savaşmaya cesaret eden nadir şairlerden biri olarak anılıyor.

Nezrülislam’ın düşünceleri, Ağustos 2024'te devrilen eski Başbakan Şeyh Hasina hükümetine karşı olan protestolar sırasında gençler tarafından sıkça referans gösterilmiştir. Gazeteci, hikaye yazarı ve müzisyen kimliğiyle de öne çıkan Nezrülislam, Bangladeş vatandaşlığını kazandığı 1976 yılında yaşamını yitirmiştir.

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