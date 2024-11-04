DOLAR
34,34 -0,12%
EURO
37,48 -0,74%
ALTIN
3.028,61 -0,34%
BITCOIN
2.349.013,03 0,76%

Kadıköy Belediye Meclisi'nde Sendika Görüşmeleri Tartışıldı

Kadıköy Belediye Meclisi, sendika ile yaşanan görüşme sürecini değerlendirdi. Çeşitli görüşler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:42
Kadıköy Belediye Meclisi'nde Sendika Görüşmeleri Tartışıldı

Kadıköy Belediyesi'nde Sendika Görüşmeleri Gündemde

Kadıköy Belediye Meclisi, sendika ile henüz sonuca bağlanmayan görüşmeler hakkında tartışmalar gerçekleştirdi. Kasım ayı toplantılarının ilk oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında Kozyatağı'ndaki belediye meclis binasında yapıldı.

AK Parti'den Eleştiriler

Toplantıda gündem dışı konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, Kartal ve Maltepe'deki işçilere yönelik grevlerden söz etti. Bilgili, Kadıköy Belediyesi’nde de benzer sorunların yaşandığını ve önceki toplantılarda bu konuyu eleştirdiğini belirtti. Ayrıca, "Kartal'da çöp dağları var, her gün bu konuda paylaşımlar yapılıyor. Eğer belediye başkanları bu ilçeleri yönetemiyorsa neden bu makamlara geldiler?" dedi.

Bilgili, Kadıköy'de de 19’u civarında bir iş durdurma kararının alınabileceği yönünde duyumlar aldıklarını ifade ederek, "İyi dileklerimizle bu konunun çözüleceğini umuyoruz. Kadıköy halkı adına bu durumun takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

CHP'den Ekonomik Koşullara Dikkat

CHP Grup Başkanvekili Süleyman İşler ise Türkiye'deki ekonomik durumun önemli olduğunu vurguladı. İşler, yerel yönetimlerde çalışanların yaşam standartlarını artırmak için haklarının olduğunu vurgulayarak, "Belediye ile sendika arasında görüşmeler devam ediyor. Şu anda bir grev durumu söz konusu değil. Her iki tarafın uzlaşmasını bekliyoruz. Bu tür sorunların Kadıköy'de yaşanmayacağına inanıyoruz. Umuyorum ki sendika ile ilgili çalışmalar olumlu sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Meclisinde, sendika ile sonuca bağlanmayan görüşmeler tartışıldı.

Kadıköy Belediye Meclisinde, sendika ile sonuca bağlanmayan görüşmeler tartışıldı.

Kadıköy Belediye Meclisinde, sendika ile sonuca bağlanmayan görüşmeler tartışıldı.

Kadıköy Belediye Meclisinde, sendika ile sonuca bağlanmayan görüşmeler tartışıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
2
Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 2 Polis Yaralı
3
Tunus'ta Ortak Miras Konseri Düzenlendi
4
Anahtar Parti'nin İlk Başkanlık Divanı Toplantısı
5
Somali Deniz Görev Grubu Oruç Reis'e Refakat Etti
6
Saadet Partisi'nden Uygur Kongresi Başkanı'na Davet
7
Gazze Mahkemesi Kuruldu: Savaş Suçlarına Karşı Hukuki Bir İnisiyatif

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak