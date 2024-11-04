Kadıköy Belediye Meclisi'nde Sendika Görüşmeleri Tartışıldı

Kadıköy Belediyesi'nde Sendika Görüşmeleri Gündemde

Kadıköy Belediye Meclisi, sendika ile henüz sonuca bağlanmayan görüşmeler hakkında tartışmalar gerçekleştirdi. Kasım ayı toplantılarının ilk oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında Kozyatağı'ndaki belediye meclis binasında yapıldı.

AK Parti'den Eleştiriler

Toplantıda gündem dışı konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, Kartal ve Maltepe'deki işçilere yönelik grevlerden söz etti. Bilgili, Kadıköy Belediyesi’nde de benzer sorunların yaşandığını ve önceki toplantılarda bu konuyu eleştirdiğini belirtti. Ayrıca, "Kartal'da çöp dağları var, her gün bu konuda paylaşımlar yapılıyor. Eğer belediye başkanları bu ilçeleri yönetemiyorsa neden bu makamlara geldiler?" dedi.

Bilgili, Kadıköy'de de 19’u civarında bir iş durdurma kararının alınabileceği yönünde duyumlar aldıklarını ifade ederek, "İyi dileklerimizle bu konunun çözüleceğini umuyoruz. Kadıköy halkı adına bu durumun takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

CHP'den Ekonomik Koşullara Dikkat

CHP Grup Başkanvekili Süleyman İşler ise Türkiye'deki ekonomik durumun önemli olduğunu vurguladı. İşler, yerel yönetimlerde çalışanların yaşam standartlarını artırmak için haklarının olduğunu vurgulayarak, "Belediye ile sendika arasında görüşmeler devam ediyor. Şu anda bir grev durumu söz konusu değil. Her iki tarafın uzlaşmasını bekliyoruz. Bu tür sorunların Kadıköy'de yaşanmayacağına inanıyoruz. Umuyorum ki sendika ile ilgili çalışmalar olumlu sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Meclisinde, sendika ile sonuca bağlanmayan görüşmeler tartışıldı.

Kadıköy Belediye Meclisinde, sendika ile sonuca bağlanmayan görüşmeler tartışıldı.