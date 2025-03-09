Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Kurtuluş Hakkında Adli Kontrol Talebi

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtuluş hakkında resen bir soruşturma açtığını duyurdu.

Kurtuluş, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na ulaşan Kurtuluş'un savcılıkta ifadesi alındı. Ardından, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti. Mecliste, CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye müdahale eden Kurtuluş, konuşmacıların süresinin beş dakika olduğunu hatırlattı.

Buna rağmen Bilgili'nin konuşmasına devam etmesinin ardından Kurtuluş, süre dolduğunda mikrofonunu kapattı. Bilgili'nin bu duruma tepkisi üzerine Kurtuluş, teknik ekibe canlı yayını kesmelerini istedi. Yaşanan tartışmalar sırasında Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." şeklinde ifadeler kullandı.

Bunun üzerine Bilgili salondan ayrıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Soruşturma sürecinin sonucunda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtuluş'un gözaltına alınmasını sağladı.