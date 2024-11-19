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Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı Sadece 1 Dakika Sürdü

Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sadece 1 dakika sürdü.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 03:42
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 03:42
Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı Sadece 1 Dakika Sürdü

Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı Sadece 1 Dakika Sürdü

Kadıköy Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanan uzlaşı sonrası grev kararı alma sürecini 1 dakika boyunca yaşadı. Gece saatlerinde, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 1 No'lu Şube üyesi işçiler, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı asarak eylem yaptı.

Sendikanın Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, burada yaptığı açıklamada, belediye ile yaptıkları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından grev kararı aldıklarını belirtti. Ancak, saat 19 Kasım 00.01'de gelen bir mesaj ile grev kararı sadece 1 dakika sürmüş oldu. Kadıköy Belediyesi, işçilere yönelik mesajında, "Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Grev kararı için toplanan işçiler, bu mesajın ardından sendika temsilcileriyle imzalanan sözleşmenin detayları hakkında görüşmeye çalıştı. Ancak bir sonuç elde edemediler. Nazan Gevher Çam Ay, belediye önünde bekleyen işçilere hitaben yaptığı konuşmada, imzalanan sözleşmenin kendilerine rağmen gerçekleştirildiğini vurguladı. "Bu sözleşme imzalanmasın diye uzun süre belediye önünde eylem yaptık. Saat 00.00'ı bir geçe sözleşmenin imzalanacağını öngörmüyorduk. Biz bütün bu süreci anlatacağız. Bunu bile görmekten imtina edip grev pankartı sallandırırken cep telefonlarına mesaj geliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." şeklinde konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin metninin açıklanmasının ardından grev kararı için bekleyen işçilerin büyük bir kısmı belediye binası önünden ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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