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Kadıköy'de 13 katlı binanın çatısında yangın! İtfaiye zamanında müdahale etti

Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde bulunan 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:29
Kadıköy'de 13 katlı binanın çatısında yangın! İtfaiye zamanında müdahale etti

Kadıköy'de bulunan 13 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Caddebostan Mahallesi'ndeki binanın çatısında başladı ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

-Yangın, 15.30 sıralarında, Caddebostan Mahallesi Şehit Selin Çelik Sokak'ta bulunan 13 katlı bir binanın çatısında çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, çatıdan yükselen dumanlar çevrede yaşayanların dikkatini çekti. Duman kokusunu fark eden vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ

İhbarın alınmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin binanın diğer katlarına yayılmasını önledi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde, yangın büyük bir felakete dönüşmeden engellendi.

Yangını gören çevredeki esnaflardan biri olan Mehmet K., olay anını şu sözlerle anlattı: "Duman kokusu aldık ve hemen itfaiyeyi aradık. Çatının yandığını gördük. İtfaiye ekipleri çok hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangını kısa sürede söndürdüler. Neyse ki yaralanan kimse olmadı."

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve yangının söndürülme anı net bir şekilde görülüyor. Yangının nedeni henüz bilinmemekle birlikte, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve tanık ifadeleri, yangının çıkış nedeni hakkında ipuçları verebileceği belirtildi.

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