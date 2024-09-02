Kadıköy'de 25 Sokak Hayvanının Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Kadıköy'de Sokak Hayvanları İçin Harekete Geçildi

Kadıköy'de, zehirlenmiş olarak bulunmuş 25 sokak hayvanı ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe Mahallesi Rüştiye Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde çok sayıda sokak hayvanının cansız halde yattığını gördü.

Ölü Hayvanların Sayısı ve Olası Sebebi

İlk belirlemelere göre, ölen hayvanların 22'si kedi, 3'ü köpek olmak üzere toplam 25 adet olduğu kaydedildi. Bilgiler, sokağa bırakılan zehirli sosis ve tavuk gibi yiyeceklerle hayvanların zehirlendiği yönünde yoğunlaştı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Temizlik Çalışmaları ve Resmi Açıklamalar

Cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Kadıköy Belediye Başkanı Serdar Yalçın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Son günlerde Kalamış'ta bazı sokak hayvanlarından yaşanan kayıplar bizi derinden üzüyor. Bu kötü olayı yakından izliyoruz ve gerekli önlemleri alıyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.