Kadıköy’de 5 Katlı Binanın İstinat Duvarı Yağışta Çöktü

Kadıköy'de etkili olan sağanak yağışların ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Olay ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar sonrasında çöktü. Büyük bir gürültüyle inşaat alanına devrilen duvar çevrede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini sağlamak için bölgede güvenlik şeridi çekerek muhtemel ikinci çökme riskine karşı tedbir aldı. Yapılan incelemede binada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Çökme Nedeni

Çökmenin, yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

