Kadıköy’de 5 Katlı Binanın İstinat Duvarı Yağışta Çöktü

Kadıköy Fikirtepe'de gece yağışlarının ardından 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü; kimse yaralanmadı, polis ve itfaiye bölgede önlem aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:36
Kadıköy’de 5 Katlı Binanın İstinat Duvarı Yağışta Çöktü

Kadıköy’de 5 Katlı Binanın İstinat Duvarı Yağışta Çöktü

Kadıköy'de etkili olan sağanak yağışların ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Olay ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar sonrasında çöktü. Büyük bir gürültüyle inşaat alanına devrilen duvar çevrede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini sağlamak için bölgede güvenlik şeridi çekerek muhtemel ikinci çökme riskine karşı tedbir aldı. Yapılan incelemede binada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Çökme Nedeni

Çökmenin, yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

KADIKÖY’DE 5 KATLI BİNANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ.

KADIKÖY’DE 5 KATLI BİNANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ.

KADIKÖY’DE 5 KATLI BİNANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnhisar’da Sağlık Seferberliği: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' Bilim Kafe
2
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
3
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
4
Konya'da Şeb-i Arus Başladı: 752. Vuslat Yıldönümü Törenleri
5
Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda
6
Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
7
Erdoğan'dan birlik çağrısı: Beraberce yol alma mesajı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi