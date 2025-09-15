Kadıköy'de 6 mahallede 8 saatlik su kesintisi

İSKİ'nin altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle Kadıköy'de Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı'ya yarın 10.00-18.00 arasında 8 saat su verilmeyecek.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:34
İSKİ'den yapılan açıklama

İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde yürütülecek.

Çalışmalar kapsamında Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek. Kesinti süresi 8 saat olarak bildirildi.

