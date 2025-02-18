Kadıköy'de Ambulansa Engel Olan İki Sanığa Hapis Cezası İstemi

Kadıköy'de ambulansın önünü kesen iki sanığa 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:18
Kadıköy'de Ambulansa Engel Olan İki Sanığa Hapis Cezası İstemi

Kadıköy'de Ambulansa Engel Olan İki Sanığa Hapis Cezası İstemi

Kadıköy'de bir ambulansın yolunu kesen motosikletli iki sanık hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ambulans şoförü Y.Ç'nin Göztepe Şehir Hastanesi'nden hasta alarak Maltepe Altıntepe Mahallesi'ne ulaştırmak amacıyla yola çıktığı belirtiliyor. Bu esnada, D100 kara yolu Bostancı yan yolunda motosikletli Mustafa Tahtacı ile arkasında oturan Emirhan Baydaroğlu ambulansın önünü kesti.

İddianameye göre, ambulans şoförü Y.Ç, araçta hasta bulunduğunu belirtmesine rağmen şüpheliler yol vermedi ve "Bakacağız o zaman, hastan mı var göreceğiz" diyerek müdahalede bulundular. Bu durum karşısında Y.Ç, hastayı göstermek zorunda kaldı.

Şüphelilerin suçlamayı kabul etmediği de iddianamede ifade edildi. "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlamasıyla karşı karşıya kalan sanıkların 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

Olayın Gelişimi

Olay, 10 Haziran tarihinde Kadıköy Bostancı Köprüsü istikametinde meydana geldi. Motosikletli iki kişinin ambulansı durdurarak içeride hasta olup olmadığını kontrol ettiği anların sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü Mustafa Tahtacı ve arkasında oturan Emirhan Baydaroğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tahtacı tutuklanarak cezaevine gönderildi, Baydaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahtacı, yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

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