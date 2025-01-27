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Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu bıçaklandı, 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:00
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Kadıköy'de Bıçaklama Olayı

Kadıköy'de, ünlü İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Gelişimi

24 Ocak'ta Hasan Paşa Mahallesi'nde bir pazara kaykay malzemesi almak için giden Mattia, B.B. (15) ve U.B.(16) ile tartışmaya girdi. Bıçaklama olayının nedeni halen bilinmiyor. Tartışmanın büyümemesi için pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi'nin peşinden giden şüpheliler, onu yakalayarak bıçakladı.

Ağır Yaralanma ve Tutuklamalar

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Minguzzi tekrar yürümeye başladı ancak B.B., Mattia’yı 5 kez bıçakladı. U.B. ise yere düşen gence tekme attı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak şüpheliler kaçtı.

Mattia Ahmet Minguzzi, hastaneye kaldırıldığında, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan B.B. ve U.B.'yi yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Pazara ait güvenlik kamerası, B.B.'nin Minguzzi'yi bıçaklamasını ve U.B.'nin ona tekme atışını kaydetti. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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