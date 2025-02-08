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Kadıköy'de Bıçaklanma Olayı: Mattia Ahmet Minguzzi'nun Tedavisi Devam Ediyor

Kadıköy'de bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakım tedavisi sürüyor. Olayın ayrıntıları endişe verici.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:24
Kadıköy'de Bıçaklanma Olayı: Mattia Ahmet Minguzzi'nun Tedavisi Devam Ediyor

Kadıköy'de Bıçaklanma Olayı

Kadıköy'de meydana gelen bıçaklanma olayında İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hastaneye kaldırıldı. 24 Ocak'ta Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda bıçaklanan Minguzzi, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Olayın Ayrıntıları

Minguzzi, arkadaşlarıyla pazara kaykay malzemesi almak amacıyla gitmişti. Burada B.B. (15) ve U.B. (16) ile arasında çıkan tartışmanın ardından, ayrılmaya çalışırken B.B. tarafından 5 kez bıçaklandı. U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi.

Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Olayın sonrasında kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

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