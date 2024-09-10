Kadıköy'de Bulunan İki Kız Çocuğunun Babaları Gözaltına Alındı

İstanbul'da Şok Olay: İki Kız Çocuğu ve Babalarının Hikayesi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaybolarak Kadıköy'de bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y., yaşadıkları travmayı gözler önüne serdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin yürüttüğü incebene göre, çocukların ifadeleri doğrultusunda iki baba gözaltına alındı.

Darbe ve Zorla Çalıştırma İddiaları

Çocuklardan S.Y., pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, babası Sedat Y. tarafından dilenciliğe ve marketlerden hırsızlık yapmaya zorlandığını, ayrıca darbedildiğini ifade etti. Diğer kız çocuğu M.G. ise babası A.G. tarafından para karşılığı birlikte kaçtığı S.Y'nin 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile zorla evlendirildiğini ve yine darbe ile hırsızlık için zorlandığını dile getirdi.

Polis Operasyonu ve Gözaltılar

Bu ifadelerin ardından, İstanbul Emniyet ekipleri harekete geçerek, Sedat Y. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, S.Y.'nin ağabeyi E.Y. ile dedesi E.Y. ve annesi H.T. hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürmekte.