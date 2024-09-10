Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kadıköy'de Bulunan İki Kız Çocuğunun Babaları Gözaltına Alındı

İstanbul'da kaybolan iki kız çocuğunun babaları, şiddet ve zorla çalıştırma iddialarıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:03
Kadıköy'de Bulunan İki Kız Çocuğunun Babaları Gözaltına Alındı

İstanbul'da Şok Olay: İki Kız Çocuğu ve Babalarının Hikayesi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaybolarak Kadıköy'de bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y., yaşadıkları travmayı gözler önüne serdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin yürüttüğü incebene göre, çocukların ifadeleri doğrultusunda iki baba gözaltına alındı.

Darbe ve Zorla Çalıştırma İddiaları

Çocuklardan S.Y., pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, babası Sedat Y. tarafından dilenciliğe ve marketlerden hırsızlık yapmaya zorlandığını, ayrıca darbedildiğini ifade etti. Diğer kız çocuğu M.G. ise babası A.G. tarafından para karşılığı birlikte kaçtığı S.Y'nin 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile zorla evlendirildiğini ve yine darbe ile hırsızlık için zorlandığını dile getirdi.

Polis Operasyonu ve Gözaltılar

Bu ifadelerin ardından, İstanbul Emniyet ekipleri harekete geçerek, Sedat Y. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, S.Y.'nin ağabeyi E.Y. ile dedesi E.Y. ve annesi H.T. hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürmekte.

İLGİLİ HABERLER

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı