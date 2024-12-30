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Kadıköy'de Cinsel Sapkınlık Partisi İddiası: 25 Zanlı Gözaltında

Kadıköy'de cinsel içerikli parti düzenleyen 25 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:09
Kadıköy'de Cinsel Sapkınlık Partisi İddiası: 25 Zanlı Gözaltında

Kadıköy'de Cinsel Sapkınlık Partisi İddiaları Üzerine Baskın

Kadıköy'de internet aracılığıyla düzenlenen "cinsel sapkınlık partisi" iddiaları büyük yankı uyandırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, cinsel içerikli videolarla dikkat çeken bir partiye müdahale etti ve toplamda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon ve Gözaltılar

Ekipler, T.T. ve L.S. isimli şüphelilerin, Kadıköy Hasanpaşa'daki bir ikamette parti düzenleyeceğini tespit etti. Yapılan operasyonda, çok sayıda malzeme ele geçirildi ve tüm şüpheliler emniyete götürüldü.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakılanlar

İşlemlerinin ardından L.S. ve T.T. tutuklanırken, partiye müşteri olarak katıldığı belirlenen 23 şüpheli ifade işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldı.

Bu olay, toplumda bir kez daha cinsel istismar ve yasadışı etkinliklerin önlenmesi gerektiğine dair tartışmaları gündeme getirdi.

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