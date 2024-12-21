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Kadıköy'de 'Dur' İhtarina Uymayan Sürücü Tutuklandı

Kadıköy'deki 'dur' ihtarına uymayarak polise çarpan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:50
Kadıköy'de 'Dur' İhtarina Uymayan Sürücü Tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de Olaylı Trafik Kaçışı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay, 19 Aralık tarihinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir motosikleti durdurmaya çalışırken, sürücü uyarıları dikkate almadı ve hızla kaçmaya başladı.

Motosikletli Sürücü ve Yol Arkadaşının Yakalanması

Kaçış sırasında, motosiklet sürücüsü, uygulama noktasında görevli polis memuruna çarparak yere düşmesine neden oldu. Sürücü ve arkadaşı, yan ekipler tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücünün isminin M.E.G. olduğu öğrenilirken, parmak izi kontrolünde gerçek isminin O.Ç. olduğu belirlendi.

Alkol Testi ve Para Cezası

Yapılan alkol testinde aşırı alkollü olduğu tespit edilen sürücü, gözaltına alındı. O.Ç.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 48 bin 813 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, motosikleti de trafikten men edildi. Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlaması ile adli işlem başlatıldı.

Adli Süreç ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Ç., 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından adliyeye sevk edildi. Sürücü, burada tutuklandı.

İstanbul'da Kadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak kaçarken motosikletiyle çarptığı polis memurunun...

İstanbul'da Kadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak kaçarken motosikletiyle çarptığı polis memurunun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

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