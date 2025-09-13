Kadıköy'de İnşaat Halindeki 12 Katlı Binada Yangın Söndürüldü

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 12 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:51
Kadıköy'de İnşaat Halindeki 12 Katlı Binada Yangın Söndürüldü

Kadıköy'de İnşaat Halindeki 12 Katlı Binada Yangın Söndürüldü

Olayın Detayları

Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde inşaatı süren 12 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, binanın ilk 3 katında etkili oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve ekipler binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında güvenlik nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kadıköy'de inşaat halindeki 12 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de inşaat halindeki 12 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de inşaat halindeki 12 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği