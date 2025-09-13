Kadıköy'de İnşaat Halindeki 12 Katlı Binada Yangın Söndürüldü

Olayın Detayları

Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde inşaatı süren 12 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, binanın ilk 3 katında etkili oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve ekipler binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında güvenlik nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

