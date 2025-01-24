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Kadıköy'de İş Makinesi Su Borusunu Patlattı: Metrelerce Yükseklikte Tazyikli Su Fışkırdı

Kadıköy Fikirtepe'de iş makinesinin patlattığı su borusundan tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:24
Kadıköy'de İş Makinesi Su Borusunu Patlattı: Metrelerce Yükseklikte Tazyikli Su Fışkırdı

Kadıköy'de Su Borusu Patladı

Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde gerçekleştirilen bir çalışma sırasında iş makinesinin su borusunu patlatması sonucunda metrelerce yüksekliğe fışkıran tazyikli su, çevreye yayıldı. O anlar, bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayın Ayrıntıları

Patlayan borudan kaynayan su, etraftaki caddeyi aniden suyla doldurdu. Yaralanma ya da ciddi bir hasara yol açmayan bu olay, vatandaşları şaşkına çevirdi. Tazyikli suyun yükselişi, izleyenler tarafından büyülenerek izlendi.

Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı ve benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

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