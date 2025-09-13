Kadıköy'de İSKİ Borusu Patladı, AVM Otoparkı Sular Altında

Kadıköy Acıbadem'de İSKİ çalışması sırasında ana isale hattı patladı; tazyikli su alışveriş merkezinin otoparkını bastı, ekipler müdahale ediyor ve görüntüler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:48
Acıbadem Mahallesi'ndeki çalışmalar sırasında ana isale hattı zarar gördü

Kadıköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) şantiyesindeki kazı çalışması sırasında, şantiyeye ait boru patlayarak çevreye tazyikli su saçtı.

Olay, Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde gerçekleşti. Patlayan ana isale hattındaki borudan çıkan yüksek basınçlı su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden aktı ve otoparkı suyla doldurdu.

Durumu fark eden yetkililer, olay yerine İSKİ ekiplerini yönlendirdi. Yapılan müdahaleler sonucu suyun akışı kesildi; ekiplerin bölgedeki onarım ve çalışma çalışmaları sürüyor.

Olay anı ve suyun otoparkı bastığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

