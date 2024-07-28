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Kadıköy'de Korkunç Boğulma Olayı

26 yaşındaki genç, Caddebostan'daki halk plajında boğulma tehlikesiyle karşılaştı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:45
Kadıköy'de Korkunç Boğulma Olayı

Kadıköy'de Boğulma Vakası

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir genç, denizdeki boğulma tehlikesi ile hayatını kaybetti. Olay, Caddebostan Sahil Yolu'ndaki halk plajında meydana geldi.

Olay Anı ve Müdahale

Dün akşam saatlerinde denize giren 26 yaşındaki Ömer Yıldız, suda çırpındığını fark eden arkadaşı tarafından acil yardım ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve deniz polisine ait dalgıç ekipleri sevk edildi.

Talihsiz Sonuç

Dalgıç ekipleri, genç adamı sudan çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Hızla hastaneye kaldırılan Ömer Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, yaz aylarında deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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