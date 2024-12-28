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Kadıköy'de Kumar Oynarken Yakalanan 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Kesildi

Kadıköy'de kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 38 bin lira ceza uygulandı. Baskında birçok kumar malzemesi de ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:07
Kadıköy'de Kumar Oynarken Yakalanan 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Kesildi

Kadıköy'de Kumar Operasyonu

Kadıköy'de bir dernekte kumar oynadıkları iddiasıyla 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 24 Aralık'ta Acıbadem Mahallesi'nde bulunan ve dernek ruhsatı taşıyan bir adrese baskın düzenledi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Baskın sonucunda kumar oynadığı belirlenen şahıslara, Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince cezalar kesildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 408 oyun pulu ve bir deste iskambil kağıdı yer aldı.

Ayrıca, gözaltına alınan iş yeri sorumlusuyla birlikte M.C.Ş. ve krupiye olarak görev yapan bir kişi de, yasal işlemler için polis merkezine götürüldü.

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