Kadıköy'de Motosiklet ve Bisiklet Turu: Meme Kanserinde Erken Teşhise Vurgu

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği'nin etkinliği Caddebostan sahilinde yankılandı

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla Kadıköy'de motosiklet ve bisiklet turu düzenledi.

Kalamış Marina'da toplanan katılımcılar, araçlarıyla Caddebostan sahilinde ve Bağdat Caddesi'nde tur attı. Kadın katılımcılar bugüne özel tişörtlerle, erkekler ise araçlarına pembe balonlar bağlayarak etkinliğe destek verdi. Tur, Ataşehir'deki bir AVM önünde sona erdi.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik, AA muhabirine etkinliğin temel amacının meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak olduğunu söyledi. Çelik, "Türkiye'de her yıl 25 bin kadın meme kanseriyle ilk kez tanışıyor. Dolayısıyla 'Meme kanserine karşı erken teşhis çok önemli' mesajını vermek için bugün burada toplandık. Motorcular ve bisikletçiler, 'Farkındalığa iz bırakıyoruz' ismiyle bu etkinliği gerçekleştiriyor. Böylece toplumun dikkatini meme kanserinde erken teşhise dikkat çekiyor." dedi.

Çelik, genetik faktör nedeniyle ailesinde meme ve yumurtalık kanserine yakalanan 13 kadın olduğunu anlattı. Onların hastalık ve tedavi yolculuğuna bizzat tanık olduğu için kanser türünde erken tanının ne kadar önemli olduğunu bildiğini ifade ederek, diğer kadınların hayatına dokunmanın önemine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan Yeliz Ursavaş ise 2 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu, birçok kez kemoterapi gördüğünü anlattı. Ursavaş, "Hastalığı çok erken bir evrede yakaladık. Çok şanslıydım. İki senelik kontrolümün hepsi temiz. İnsanın eline kitle gelmese bile kontrollerini yıllık yaptırmasında fayda var. Bu hastalık bir tek kadınlar için geçerli değil. Erkeklere de aynı duyuruyu yapıyoruz. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

