Kadıköy'de Motosiklet ve Bisiklet Turu: Meme Kanserinde Erken Teşhise Vurgu

Pembe İzler Derneği'nin Kadıköy turu, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:03
Kadıköy'de Motosiklet ve Bisiklet Turu: Meme Kanserinde Erken Teşhise Vurgu

Kadıköy'de Motosiklet ve Bisiklet Turu: Meme Kanserinde Erken Teşhise Vurgu

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği'nin etkinliği Caddebostan sahilinde yankılandı

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla Kadıköy'de motosiklet ve bisiklet turu düzenledi.

Kalamış Marina'da toplanan katılımcılar, araçlarıyla Caddebostan sahilinde ve Bağdat Caddesi'nde tur attı. Kadın katılımcılar bugüne özel tişörtlerle, erkekler ise araçlarına pembe balonlar bağlayarak etkinliğe destek verdi. Tur, Ataşehir'deki bir AVM önünde sona erdi.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik, AA muhabirine etkinliğin temel amacının meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak olduğunu söyledi. Çelik, "Türkiye'de her yıl 25 bin kadın meme kanseriyle ilk kez tanışıyor. Dolayısıyla 'Meme kanserine karşı erken teşhis çok önemli' mesajını vermek için bugün burada toplandık. Motorcular ve bisikletçiler, 'Farkındalığa iz bırakıyoruz' ismiyle bu etkinliği gerçekleştiriyor. Böylece toplumun dikkatini meme kanserinde erken teşhise dikkat çekiyor." dedi.

Çelik, genetik faktör nedeniyle ailesinde meme ve yumurtalık kanserine yakalanan 13 kadın olduğunu anlattı. Onların hastalık ve tedavi yolculuğuna bizzat tanık olduğu için kanser türünde erken tanının ne kadar önemli olduğunu bildiğini ifade ederek, diğer kadınların hayatına dokunmanın önemine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan Yeliz Ursavaş ise 2 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu, birçok kez kemoterapi gördüğünü anlattı. Ursavaş, "Hastalığı çok erken bir evrede yakaladık. Çok şanslıydım. İki senelik kontrolümün hepsi temiz. İnsanın eline kitle gelmese bile kontrollerini yıllık yaptırmasında fayda var. Bu hastalık bir tek kadınlar için geçerli değil. Erkeklere de aynı duyuruyu yapıyoruz. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanserine dikkati çekmek için Kadıköy'de motosiklet ve...

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanserine dikkati çekmek için Kadıköy'de motosiklet ve bisiklet turu düzenledi. Kalamış Marina'da toplanan katılımcılar, araçlarıyla Caddebostan sahilinde ve Bağdat Caddesi'nde tur attı. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik, etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanserine dikkati çekmek için Kadıköy'de motosiklet ve...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Villalara Yakın Ağaçlıkta Çıkan Yangın Helikopterle Söndürüldü
2
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma
3
Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya: Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş Coşkuyla Karşılandı
4
Ankara Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi: 400 Bine Yakın Ziyaretçi
5
Mersin'de Sağanak ve Rüzgar: Kushimoto Festivali Sona Erdirildi
6
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
7
Bursa İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu — 1 Gözaltı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?