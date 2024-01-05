Kadıköy'de okul servisini kaçıran şahıs yakalandı
Kadıköy'de servis minibüsünü kaçırmakla suçlanan şüpheli, Pendik'te ele geçirildi. Şüphelinin, öğrencilerle dolu minibüsü Pendik'te terk ettiği bildirildi.
Tuzla'daki bir ilkokulun öğrenci servisi Kadıköy'de ışıklarda beklerken kaçırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, kaçıran şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Servis sürücüsünü araçtan indirip minibüsü Göztepe'ye götüren zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlı, öğrencilerle hostesi Göztepe'de bırakmıştı. Zanlının kimliği Tolga N. olarak belirlendi. Zanlı, emniyete götürülerek işlemlere başlandı.