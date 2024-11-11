DOLAR
34,35 0,11%
EURO
36,65 0,51%
ALTIN
2.941,16 0,97%
BITCOIN
2.818.924,84 -3,66%

Kadıköy'de Ordu Dernekleri Fındık Dağıttı ve Eğlence Dolu Bir Gün Geçirtti

Kadıköy'de Ordu Dernekleri, yöresel kıyafetlerle fındık dağıtımı yaparak Orduluları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:06
Kadıköy'de Ordu Dernekleri Fındık Dağıttı ve Eğlence Dolu Bir Gün Geçirtti

Kadıköy'de Eğlence ve Fındıkla Dolu Bir Gün

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de düzenlediği etkinlikle Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetler içinde ücretsiz fındık dağıttı. Etkinlik, Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi ve bando takımının coşkulu gösterisiyle başladı.

Geleneksel Halk Oyunları İzleyicileri Büyüledi

Program, folklor ekibinin horon ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Yöresel kıyafetler içindeki katılımcılar, geleneksel müziklerle birlikte eğlenceli anlar yaşattı.

Fındık İkramı ve Tanıtım Günleri Daveti

Etkinlik, ziyaretçilere yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıtımı ile taçlandırıldı. Bu anlamlı günde konuşan Ordu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir, Ordu’nun zengin yöresel ürünlerini ve kültürünü tanıttıklarını belirtti. Ayrıca, Özdemir 14-17 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek tanıtım günlerine tüm Orduluları ve Ordu'yu seven İstanbulluları davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetlerle...

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıttı.

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetlerle...

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıttı.

İLGİLİ HABERLER

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin, Özel Eğitimde Yenilikleri Duyurdu: Biyometrik Sistem Geliyor
2
AGİT: Bosna Hersek'in Geleceğine Destek Vermeye Hazır
3
TÜRES'ten Yemek Bedeli İstisna Tutarına 300 Lira Çağrısı
4
MHP'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Ağaç Dikme Kampanyası
5
Yunt Dağı Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
6
Trump, Sınır Güvenliği İçin Thomas Homan'ı Atadı
7
Bingöl'de Sonbahar Renkleri Dronla Keşfedildi

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek