Kadıköy'de Ordu Dernekleri Fındık Dağıttı ve Eğlence Dolu Bir Gün Geçirtti

Kadıköy'de Eğlence ve Fındıkla Dolu Bir Gün

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de düzenlediği etkinlikle Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetler içinde ücretsiz fındık dağıttı. Etkinlik, Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi ve bando takımının coşkulu gösterisiyle başladı.

Geleneksel Halk Oyunları İzleyicileri Büyüledi

Program, folklor ekibinin horon ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Yöresel kıyafetler içindeki katılımcılar, geleneksel müziklerle birlikte eğlenceli anlar yaşattı.

Fındık İkramı ve Tanıtım Günleri Daveti

Etkinlik, ziyaretçilere yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıtımı ile taçlandırıldı. Bu anlamlı günde konuşan Ordu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir, Ordu’nun zengin yöresel ürünlerini ve kültürünü tanıttıklarını belirtti. Ayrıca, Özdemir 14-17 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek tanıtım günlerine tüm Orduluları ve Ordu'yu seven İstanbulluları davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıttı.

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıttı.