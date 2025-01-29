Kadıköy'de Restorana Torpil Atılması Kamerada: Panik Dolasıyla Anlar Yaşandı

Kadıköy'de Restorana Torpil Atıldı

Kadıköy'ün Acıbadem Mahallesi'nde yaşanan ilginç bir olay, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Bir otomobilden, seyir halinde bulunan bir araçtan çıkarılan bir torpil, restoranın içerisine atıldı.

Müşteriler Panik Yaşadı

Olay anında restoranda yemek yiyen müşteriler, aniden yaşanan bu durum karşısında panik yaşadı. Araç olay yerinden uzaklaşırken, içerideki kalabalık anlık bir rahatsızlık hissetti.

Güvenlik kameraları, bu korkutucu anları kaydederek olaya dair önemli bir kanıt sağlamış oldu. Yetkililer, olayın nedenine dair incelemelerini sürdürüyor.