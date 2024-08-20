Kadıköy'de Şok Olay: Tanınmış Birey Evinde Bağlı Bulundu

Kadıköy'de Korkunç Bir Hal

Kadıköy'ün Feneryolu Mahallesi Saldıray Sokak'taki bir evde, Çınar Ersanlı adlı bir kişinin, elleri ve ayakları bağlı şekilde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay Anı

Yakınlarının evde bulduğu Ersanlı'nın durumu hemen polise bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, Ersanlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adli Tıp İncelemesi

Cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, cinayet olasılığı üzerinde duruluyor.