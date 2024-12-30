Kadıköy'de Su Şebekesi Patladı: Çalışmalar Tamamlandı

Kadıköy'de Su Şebekesi Patladı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen ana su şebekesi patlaması sonrasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin yürüttüğü onarım çalışmaları sona erdi. Patlama, Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve yüksek tazyikli su fışkırarak çevreye zarar verdi.

Olayın Detayları

Patlama sonucu, 5 katlı bir binanın önünde büyük bir çukur oluştu. Kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü, çöp konteynerlerinin devrildiği ve bir iş yerinin camlarının kırıldığı olayda, çevredeki birçok bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Olay yerine sevk edilen polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldı.

İlgisizlik Tepkisi

Çevredeki iş yerlerinden Erkan Saygılı, patlamadan önce yaşanan sorunların >yaklaşık 5 aydır devam ettiğine dikkat çekti. Saygılı, "Daha önce ufak su kesintileri ve sızıntılar oluyordu. Ana arızayı bulamıyorlardı. Sonunda bu durumla karşı karşıya kaldık. Tedbir amacıyla bina boşaltıldı, elektrik kesildi. İSKİ'yi defalarca aramamıza rağmen kimse ilgilenmedi." dedi.

Apartman sakinlerinden Nuray Özpar da, uzun süredir yaşanan sorun için İSKİ'ye başvurduklarını ancak bir çözüm sağlanmadığını ifade etti. Özpar, "Kayıt aldıktan sonra kimse gelmedi. Su yükseldi, etrafa fırladı ve binanın temeli etkilenmeye başladı. Bu durumu bildirdikten sonra gelen yanıt, 'geleceğiz' oldu. Ancak ortada bir zarar var ve bu zarar kimin tarafından karşılanacak bilmiyoruz," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, yapılan onarımlar sayesinde patlayan borunun oluşturduğu çukur kapatıldı. Ancak olayın yaşandığı bölgedeki tahribat ve yaşanan panik, hem iş yerleri hem de apartman sakinleri için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin başlattığı çalışma tamamlandı.

İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin başlattığı çalışma tamamlandı.